Suşehri'nde "Evde Kal Suşehri Belediyesi Yanında" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suşehri'nde 'Evde Kal Suşehri Belediyesi Yanında' projesi - Son Dakika

Suşehri'nde "Evde Kal Suşehri Belediyesi Yanında" projesi

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için "Evde Kal Suşehri Belediyesi Yanında" projesi çerçevesinde ekip oluşturuldu.

Suşehri'nde

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için "Evde Kal Suşehri Belediyesi Yanında" projesi çerçevesinde ekip oluşturuldu.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlandığını hatırlattı.

Bu kapsamda, 65 yaş ve üstü kimsesiz vatandaşların mağdur olmamaları ve ihtiyaçlarının görülmesi amacıyla belediye öncülüğünde, genç gönüllülerin de aralarında olduğu yaklaşık 40 kişilik geniş çaplı bir ekibin kurulduğunu aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Gün dayanışma günüdür. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz ekiplerimizle 65 yaş üstü büyüklerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Sizlere hizmet etmeyi kendimize görev addediyoruz. 65 yaş üstü büyüklerimiz belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz 0542 410 58 82 numaralı telefondan adres ve iletişim bilgilerinizi bizlere iletebilirsiniz. Sizler evde kalın, Suşehri Belediyesi her zaman sizin yanınızda olacaktır."

Suşehri Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Volkan Karadağ da Suşehri'nde yaşayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların alışverişlerini yönetim olarak yapacaklarını belirterek, bu durumda olan vatandaşların 0545 380 5858 nolu telefon numarasından kendilerine ulaşılabileceğini söyledi.

Fazlı Yüksel, Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:14 Kaynak: AA

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