Suşehri'nde "Genç Dalgıçlar Yetişiyor" projesi - Son Dakika

Suşehri'nde "Genç Dalgıçlar Yetişiyor" projesi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Genç Dalgıçlar Yetişiyor" projesi kapsamında açılan dalgıçlık kursu sona erdi.

Suşehri'nde

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Genç Dalgıçlar Yetişiyor" projesi kapsamında açılan dalgıçlık kursu sona erdi.

Sivas Valiliği "Sivas İçin 300 Fikir 300 Proje" kapsamında desteklenen, Suşehri Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Dalgıçlar Yetişiyor" projesi ile gençlere önce teorik eğitimler verildi. Daha sonra da uygulamalı eğitimler için Gürün ilçesi Gökpınar Gölü'nde dalış yaptırıldı.

Proje Sorumlusu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yüksel, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gençleri su altı dünyası ile tanıştırmak, gençlerimizin açık deniz malzemelerini sığ sularda doğru kullanmalarını sağlamak ve farklı su sporlarının ilçemizde yapılmasını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen proje çok başarılı geçti. Dalış eğitimi verilen gençlerimiz kendilerini geliştirdikleri takdirde, baraj göletlerinde yaşanacak boğulma olaylarında, ilçemiz dışından gelecek dalgıçlara ihtiyaç duymadan müdahalede bulunabilecekler. İlçemizde düzenlenecek olan su sporlarında da görev alabileceklerdir."

Suşehri, Gürün, Sivas, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 10:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suşehri'nde 'Genç Dalgıçlar Yetişiyor' projesi - Son Dakika

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