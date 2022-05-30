Suşehri'nde "Gıda Kaynaklı Tehlikelere Dikkat" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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Suşehri'nde "Gıda Kaynaklı Tehlikelere Dikkat" konulu konferans düzenlendi

30.05.2022 13:00
Suşehri'nde "Gıda Kaynaklı Tehlikelere Dikkat" konulu konferans düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Gıda Kaynaklı Tehlikelere Dikkat" konulu konferans gerçekleştirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Gıda Kaynaklı Tehlikelere Dikkat" konulu konferans gerçekleştirildi.

Yeni öğretmenevinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Nevcihan Gürsoy, yeterli miktarda sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimin önemine değindi.

Gürsoy, "Gıda sadece insanlar için değil bitkiler, hayvanlar hatta mikroorganizmalar için de benzer öneme sahiptir. O nedenle gıdaya erişmek için canlılar arasında sürekli bir mücadele vardır. Herhangi bir gıda maddesine önce mikroorganizmalar erişmişse genellikle o gıda biz insanlar tarafından tüketilemez hale gelir veya sağlıksız bir gıda olur." dedi.

Gıda kaynaklı hastalıkların, genellikle patojen bakteri, küf, parazit veya kimyasal maddelerle bulaşık gıdaların tüketimi sonucu ortaya çıktığını anlatan Gürsoy, "Son yıllarda gıda üretim, işleme ve tüketim sürecinde yaşanılan değişiklikler gıda zincirindeki uygulama aşamalarının uzamasına neden olmaktadır. Bu durum gıdalarda daha önce var olan tehlikelerin şiddetinin artmasına veya yeni tehlikelerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gıda kaynaklı tehlikelerin önlenmesi, tüm gıda zincirinde yasal limitlerin dikkatle uygulanması, denetlenmesi, daha fazla izlenebilir ve sürdürülebilir gıda üretimi ile mümkün olabilecektir." diye konuştu.

Konferansın ardından İlçe Emniyet Müdürü Erkin Kürk tarafından Gürsoy'a çiçek takdim edildi.

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Kaynak: AA

Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

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