Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Suşehri'nde hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Suşehri'nde hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Suşehri'nde hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Bülent Akbulut yönetimindeki 34 EZ 1321 plakalı hafif ticari araç, Kemalpaşa Mahallesi Kazım Ayan Anadolu Lisesi yakınlarında devrildi.

Yaralanan Akbulut, Suşehri Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kemalpaşa Mahallesi, Anadolu Lisesi, Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:20 Kaynak: AA
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