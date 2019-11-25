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Suşehri'nde hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı
6 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:20 Kaynak: AA
Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Bülent Akbulut yönetimindeki 34 EZ 1321 plakalı hafif ticari araç, Kemalpaşa Mahallesi Kazım Ayan Anadolu Lisesi yakınlarında devrildi.
Yaralanan Akbulut, Suşehri Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
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