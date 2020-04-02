Son Dakika › Güncel › Suşehri'nde halk pazarında sosyal mesafe kontrolü yapıldı - Son Dakika
Suşehri'nde halk pazarında sosyal mesafe kontrolü yapıldı
6 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarında sosyal mesafe kontrolü yapıldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarında sosyal mesafe kontrolü yapıldı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede haftada bir gün kurulan halk pazarında, sosyal mesafenin korunması amacıyla tezgahlar arasına şerit çekildi, zabıta ekipleri pazar esnafı ve vatandaşların ateşini ölçtü.
Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, pazar alanını ziyaret ederek alınan önlemler hakkında zabıta ekiplerinden bilgi aldı.
Polis ekipleri ise ana cadde ve ara sokaklarda anons yaparak, sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:52 Kaynak: AA
Son Dakika Yabancı uyruklu adam sokak ortasında öldü, vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti