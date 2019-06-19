Suşehri'nde hasar tespit çalışmaları
27 dakika önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde kuvvetli yağış sonrası oluşan hasarlarla ilgili tespit çalışması başlatıldı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:22 Kaynak: İHA
'ın Suşehri
ilçesinde kuvvetli yağış sonrası oluşan hasarlarla ilgili tespit çalışması başlatıldı.
Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, selden etkilenen köy yolları, sulama boruları ve ekili arazilerde incelemede bulundu. Partal, Yeşilyayla
, Kiziryurdu, Çakırlı
, Güneyli, Bostancık ve Sökün köylerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.Partal, afete maruz kalanlara geçmiş olsun dileklerini ileterek İlçe Özel İdare ekiplerinin titizlikle çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini verdi. - SİVAS
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