Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde hasar tespit çalışmaları
Son Dakika Güncel Haber

Suşehri'nde hasar tespit çalışmaları

27 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kuvvetli yağış sonrası oluşan hasarlarla ilgili tespit çalışması başlatıldı.

Suşehri'nde hasar tespit çalışmaları, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde kuvvetli yağış sonrası oluşan hasarlarla ilgili tespit çalışması başlatıldı.

Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, selden etkilenen köy yolları, sulama boruları ve ekili arazilerde incelemede bulundu. Partal, Yeşilyayla, Kiziryurdu, Çakırlı, Güneyli, Bostancık ve Sökün köylerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.Partal, afete maruz kalanlara geçmiş olsun dileklerini ileterek İlçe Özel İdare ekiplerinin titizlikle çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini verdi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:22 Kaynak: İHA
Sivas, Suşehri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Yeni askerlik sistemiyle ilgili nihai oylama 25 Haziran'da yapılacak Son Dakika! Bakan Pakdemirli, Araklı'daki sel faciasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki fark açılıyor? İşte Konda araştırmanın anket sonucu HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 17:49:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde hasar tespit çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]