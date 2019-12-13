Suşehri'nde hastane personeline başarı belgesi verildi - Son Dakika

Suşehri Devlet Hastanesinin taşınma işlemleri sırasında özveri ile çalışan personele başarı belgesi verildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından "Başarı Belgesi" ile taltif edilen 21 personel için Suşehri Devlet Hastanesinde tören düzenlendi.

Törende başarı belgeleri, Kaymakam Hidayet Sarı ve İl Sağlık Müdürü Dr. Fethullah Selçuk Moğolkoç tarafından personele verildi.

Başarılı personeli tebrik eden Sarı, "Eski hastanenin, yeni hastane binasına taşınması esnasında ortaya koydukları gayret, çaba ve gösterdikleri hassasiyet neticesinde, vatandaşların memnuniyetini kazanan personelimiz, Valimiz Salih Ayhan tarafından 'Başarı Belgesi' ile taltif edilmiştir. Personelimizi üstün gayretinden dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Moğolkoç ise sağlık alanında Sivas'ın önemli bir konuma geldiğini söyledi.