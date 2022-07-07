Suşehri'nde hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Suşehri'nde hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

07.07.2022 16:11
Suşehri'nde hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Hayvan pazarına getirilen büyük ve küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı.

Tüm önlemlerin alındığı pazarda, kurbanlık almak isteyenler ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, canlı hayvan pazarında incelemede bulundu.

Kurbanlık satış alanında kurban alımına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Yüksel, kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ve besiciler arasında pazarlık yaptırdı.

İlçede esnaflar açısından yoğun bir bayram arifesinin yaşandığını dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:

"Gerek esnaflarımız açısından gerek halkımız açısından güzel bir bayram arifesi yaşıyoruz. Suşehri Belediyesi olarak bayram öncesinde tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. İlçe mezbahanemiz bayramın 3 günü halkımıza kesim hizmeti verecektir. Zabıta ekiplerimiz ve tüm görevli personellerimizle halkımızın huzuru için gerekli önlemleri almış bulunmaktayız."

Yüksel, vatandaşların bayramını da tebrik etti.

YORUMLAR
500
Kayseri'de bayram öncesi helikopter destekli trafik denetimi Kayseri'de bayram öncesi helikopter destekli trafik denetimi Tepebaşı'nda Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamam Tepebaşı'nda Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamam
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Suşehri, Kurban, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suşehri'nde hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:10 Rüşvet soruşturması sonrası görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar: Gerekçesini bilmiyorum
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
16:05 Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı
16:01 Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi
15:45 Demir Yumruk Operasyonu kapsamında, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı!
15:34 Başarılı oyuncu Nejat İşler, istediği Cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı! Listenin son ismi Selahattin Demirtaş
15:26 Saddam'dan kaçan Kürt asıllı Nadhim Zahawi, İngiltere'de Hazine Bakanı olarak atandı
15:17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki
15:07 Turabi, "Şampiyon yapmak isteyeceği son kişi bendim" dedi, Demet Akalın deliye döndü: İnanılmaz
15:07 Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına erişim kapatıldı! Taraftarlar ne olduğunu merakla bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 16:17:15. #1.11#
SON DAKİKA: Suşehri'nde hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement