"Gerek esnaflarımız açısından gerek halkımız açısından güzel bir bayram arifesi yaşıyoruz. Suşehri Belediyesi olarak bayram öncesinde tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. İlçe mezbahanemiz bayramın 3 günü halkımıza kesim hizmeti verecektir. Zabıta ekiplerimiz ve tüm görevli personellerimizle halkımızın huzuru için gerekli önlemleri almış bulunmaktayız."

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Suşehri'nde hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

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