Suşehri'nde Heyelan

Sivas'ın Suşehri ilçesinde heyelan meydana geldi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde heyelan meydana geldi.



Suşehri-Sivas kara yolunun Aydınlar köyü yakınlarında meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü.



Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleriyle yolda temizleme çalışması yaptı.



Çalışmalar sırasında ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlandı.

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