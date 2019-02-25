Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde Heyelan

Suşehri'nde Heyelan

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde heyelan meydana geldi.

Suşehri'nde Heyelan, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde heyelan meydana geldi.

Suşehri-Sivas kara yolunun Aydınlar köyü yakınlarında meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü.

Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleriyle yolda temizleme çalışması yaptı.

Çalışmalar sırasında ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:59 Kaynak: AA

Aydınlar, Sivas, Suşehri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya, Olası Bir Savaşta ABD'de Vurulacak 5 Hedefi Belirledi BMW'ye Emisyon Hatası Nedeniyle 8,5 Milyon Euro Ceza Kesildi

Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak Tanzim Satış Noktalarında Bakliyat Satışı Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 14:23:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde Heyelan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]