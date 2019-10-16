Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde içme suyu ana hat değişim çalışması
Son Dakika Güncel Suşehri'nde içme suyu ana hat değişim çalışması

Suşehri'nde içme suyu ana hat değişim çalışması

9 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, kullanılamaz hale gelen içme suyu ana hat borularının değiştirilmesine başlandı.

Suşehri'nde içme suyu ana hat değişim çalışması, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, kullanılamaz hale gelen içme suyu ana hat borularının değiştirilmesine başlandı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, 2 kilometrelik ana hat üzerindeki boruların yenilenmeye başlandığını söyledi.

İnsan sağlığı için içme suyu hatlarının çok önemli olduğunu aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"İlçemiz içme suyu ana hattında bulunan arızaları gidermek, tıkanmaları, patlamaları ortadan kaldırmak üzere başlattığımız çalışma hızla devam ediyor. Yaklaşık 2 bin metrelik hattı kapsayan bakım, onarım ve yapım çalışmaları sona erdiğinde içme suyunda bulunan sıkıntıların bir kısmını ortadan kaldırmış olacağız. Şuanda ekiplerimiz canla başla çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Kısa sürede bu çalışmalarımız sona erecektir. Özverili çalışmalarından dolayı ekiplerimize teşekkür ederiz."

Fazlı Yüksel, Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:00 Kaynak: AA
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