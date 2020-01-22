Suşehri'nde İdlib için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika
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Suşehri'nde İdlib için yardım kampanyası başlatıldı

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Suriye'nin İdlib kentindeki mağdurlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Suşehri'nde İdlib için yardım kampanyası başlatıldı, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Suriye'nin İdlib kentindeki mağdurlar için yardım kampanyası başlatıldı.


Suşehri Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı öncülüğünde ilçede bulunan 13 sivil toplum örgütünün desteğiyle başlatılan yardım kampanyasının 15 gün süreceği belirtildi.


Kampanya kapsamında Sivas Caddesi üzerinde depo olarak kullanılan iş yerinde, gıda kolisi, halı, giyecek, yiyecek, un, çocuk bezleri ve nakdi yardımlar kabul ediliyor.

Pazartesi günü başlayan kampanyaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yardımların kısa sürede tırlarla İdlib'e ulaştırılacağını kaydetti.


İlçe Müftülüğüne bağlı Şehit Ömer Halisdemir Yatılı Hafızlık Kuran Kursu'nda eğitim gören hafız adayı çocuklar harçlıklarından biriktirdiği paraları ve aldıkları giysileri İdlib yardım bürosuna teslim etti.

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:50 Kaynak: AA
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