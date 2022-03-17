Suşehri'nde ihtiyaç sahibi 395 öğrenciye giysi yardımı yapıldı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ihtiyaç sahibi 395 öğrenciye giysi yardımında bulunuldu.

Bir firma ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 50 koliden oluşan giysileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gönderdi.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilen giysilerin ihtiyaç sahibi 395 öğrenciye dağıtılacağını belirtti.

Sarı, yardımlarından dolayı firma yetkililerine teşekkür etti.