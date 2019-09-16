Suşehri'nde İlköğretim Haftası kutlandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Hürriyet İlkokulunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan rehberlik öğretmeni Emre Öncü, geleceğin teminatı çocukların çok çalışması gerektiğini söyledi.

Öğrencilere iyi bir eğitim dönemi geçirmelerini dileyen Öncü, "Çağdaş toplum olmanın en temel ve vazgeçilmez unsurlarının başında eğitim gelmektedir. Bunu başarabilen toplumlar, toplumsal kalkınmayı başarabilmişlerdir." dedi.

Şiirler okunan etkinlik folklor gösterileriyle sona erdi.

Programa, Suşehri Jandarma Komutanı Teğmen Rasim Sayın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ömer Soymaz, daire amirleri ve öğrenci velileri katıldı.