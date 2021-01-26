Suşehri'nde jandarma personeli ödüllendirildi - Son Dakika

Suşehri'nde jandarma personeli ödüllendirildi
26.01.2021 13:07
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, özverili çalışmalarından dolayı jandarma personeli ödüllendirildi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, özverili çalışmalarından dolayı jandarma personeli ödüllendirildi.
Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, ilçede hırsızlık olaylarının aydınlatılarak faillerin yakalanmasında göstermiş oldukları gayret ve özverili çalışmalar nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı personelini ödüllendirdi.
İlçe Jandarma Komutanı Rasim Sayın başta olmak üzere personele, Suşehri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından temin edilen plaket ve ödülleri takdim eden Sarı, geniş coğrafi yapısına rağmen güzel çalışmalara imza attıkları için personeli kutladı.
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