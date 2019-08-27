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Suşehri'nde kan bağışı kampanyası

26 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kızılay Kan Merkezi tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi.

Suşehri'nde kan bağışı kampanyası, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kızılay Kan Merkezi tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi.

Sivas Kızılay Kan Merkezine ait otobüsle ilçeye gelen ekipler, kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar için ilçe merkezinde stant açtı.

Kızılay Kan Merkezi görevlisi Dr. Mehmet Şeremet, AA muhabirine, rutin ilçe programları dahilinde Suşehri'nde stant açtıklarını söyledi.

Suşehri halkının kan bağışına duyarlı davrandığını belirten Şeremet, kan bağışının insan sağlığı için de önemli olduğuna değindi.

Suşehri Kızılay İlçe Temsilcisi İsa Şahin ise Kızılay Kan Merkezi personelinin 4 gün boyunca ilçede olacağını ifade ederek, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kan vermenin önemini vurgulayan Şahin, "Alınan bu kanlar ihtiyacı olan hastalara Kızılay personeli tarafından hiçbir ücret talep edilmeden ulaştırılmaktadır. Kızılay Kan Merkezi, vatandaşların gönüllü kan bağışıyla ayakta duran bir kuruluştur. Verilecek her kan insanlığa yapılan en büyük hizmettir. Herkesi kan bağışı kampanyasına çağırıyoruz." dedi.

Kızılay, Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:16 Kaynak: AA
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