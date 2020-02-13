Suşehri'nde kar yağışı - Son Dakika
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Suşehri'nde kar yağışı

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri cadde ve sokaklardaki biriken karları temizledi.

İlçede son bir haftadır soğuk havanın hakim olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, "Eksi 20 derecelerde etkili olan soğuk havanın ardından iki gündür etkili kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Fakat ekiplerimizle olumsuzlukları asgariye indirmek için 24 saat çalışma ile gerek ana cadde gerekse ara yollarımızda yol açma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Karlar iş makineleri yardımıyla toplanarak, kamyonlar ile şehir dışına naklediliyor." dedi.

Diğer yandan kar yağışını eğlenceye çeviren ilçe esnaflarından Yakup Kahraman, iş yerinin önüne kardan Mescid-i Aksa maketi yaptı.

Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:16 Kaynak: AA
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