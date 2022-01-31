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Suşehri'nde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Suşehri'nde kar yağışı etkili oluyor

31.01.2022 17:52
Suşehri'nde kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Yüksel, kar yağışının ardından teyakkuz halinde olduklarını belirterek, "İlçe halkımıza hizmet için var gücümüzle gayret gösterdik. Ana arterler başta olmak üzere acil olan yollarımızı hızlı bir şekilde açtık ve sıkıntıları ortadan kaldırmaya çalıştık." dedi.

Sokak hayvanlarını da unutmadıklarını dile getiren Yüksel, "Kuşlar, kediler ve köpekler aç kalmasın diye yaklaşık olarak 800 kilogram köpek ve kedi maması, 400 kilogram kuş yemini gerekli noktalara bıraktık." diye konuştu.

İtfaiye ekiplerinin de kar yağışından dolayı soba bacalarında sıkıntı çeken 26 vatandaşın evine müdahalede bulunduğunu aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"İlçe Özel İdaremizle koordineli olarak 213 hastamızın yol ulaşımları rahatlatılmıştır. 88 araç mahsur kaldığı yerden çıkarılmıştır. 14 yaşlı vatandaşımız ekiplerimiz tarafından evlerine ulaştırılmıştır. İlçe merkezi ve diğer alanlarda yaklaşık 70 ton tuz kullanımı olmuştur. Kar yağışını bir rahmet olarak görüyor ve milletimize, doğaya bereketler getirmesini temenni ediyoruz. Gayretli çalışmalarından dolayı ekiplerimize teşekkür ederim."

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Hisarcık, Suşehri, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suşehri'nde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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