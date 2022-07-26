Suşehri'nde kent meydanı çalışmalarına başlandı - Son Dakika
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Suşehri'nde kent meydanı çalışmalarına başlandı

26.07.2022 18:07
Suşehri'nde kent meydanı çalışmalarına başlandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kent meydanı çalışmalarına başlandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kent meydanı çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, hükümet konağı olarak uzun yıllar hizmet veren ve deprem dayanıklılık testinden çürük raporu alan binanın yıkımına başlandığını belirtti.

Yıkım sonrası alanın kent meydanı yapılacağını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Şehir imar planımıza göre, Belediye Başkanlığı olarak bir süredir yaptığımız görüşmeler sonucunda eski hükümet konağı alanının meydan vasfına kavuşması için karar aldık. Bu karar doğrultusunda bina yıkımı yapılıp gerekli çevre düzenlemesinin ardından ilçemize yakışır bir meydan karşımıza çıkacak. İlçemize, milletimize hayırlı olsun."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Fazlı Yüksel, Suşehri, Hükümet, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suşehri'nde kent meydanı çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Suşehri'nde kent meydanı çalışmalarına başlandı - Son Dakika
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