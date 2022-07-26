"Şehir imar planımıza göre, Belediye Başkanlığı olarak bir süredir yaptığımız görüşmeler sonucunda eski hükümet konağı alanının meydan vasfına kavuşması için karar aldık. Bu karar doğrultusunda bina yıkımı yapılıp gerekli çevre düzenlemesinin ardından ilçemize yakışır bir meydan karşımıza çıkacak. İlçemize, milletimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Suşehri'nde kent meydanı çalışmalarına başlandı - Son Dakika

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