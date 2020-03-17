Suşehri'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suşehri'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Suşehri'nde koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye ekipleri tarafından iş yerleri dezenfekte edildi.

Suşehri'nde koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye ekipleri tarafından iş yerleri dezenfekte edildi.


Dezenfekte edilen iş yerlerini ziyaret eden Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Yüksel, virüs tespit edilen vatandaşların yurt dışından gelenler olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"İlçe halkımız ve özellikle siz değerli esnaflarımız bu konuda çok hassas hareket ediyorsunuz. Hijyene önem veriyorsunuz. Bunu gördük. Bugün bizler ekiplerimiz tarafından tüm iş yerlerine dezenfektasyon yapıyoruz. Ama sizlerin de bunu aralıklarla yapmanızı arzu ediyorum. İlçedeki tüm resmi kurumların ilk dezenfektasyon işlemlerini tamamladık. Bundan sonra da devam edeceğiz."

Bu arada, ilçedeki tüm iş yerlerinin dezenfekte çalışmaları için belediye tarafından 4 kişilik ekip oluşturulduğu belirtildi.

Fazlı Yüksel, Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karantina yurduna gelecek olanlara bir öğrenci kolonya ve not bıraktı
Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı         
13:37
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi         
12:36
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:00
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Balık fiyatları yüzde 50 düştü Balık fiyatları yüzde 50 düştü         
09:34
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 23:51:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suşehri'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]