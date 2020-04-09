Suşehri'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.

Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçede cadde ve sokaklar temizlendi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, "Kovid-19'a karşı yaptığımız dezenfekte çalışmaları kapsamında ara sokakları da temizleyerek dezenfekte ediyoruz. Ekiplerimiz ilçemizin her noktasında disiplinli bir çalışma yürütüyor, dezenfekteli su ile ana caddeler başta olmak üzere mahalle ve sokaklarımızda çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah bu salgından kısa sürede kurtulacağız.Tüm hemşehrilerimizden isteğimiz, evlerinden çıkmamaları." dedi.