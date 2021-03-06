Suşehri'nde Kovid-19 denetimi sürüyor - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında girilen kontrollü normalleşme döneminde denetimler devem ediyor.

Kaymakam Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Erkin Kürk ile ilçedeki denetim çalışmalarına katıldı.

Denetim çalışmaları kapsamında işyerlerini denetleyen Sarı, kontrollü normalleşme döneminde uyulması gereken kurallar hakkında işletme sahiplerini bilgilendirdi.

Esnafların tüm tedbirleri almasından dolayı mutlu olduklarını belirten Sarı, "Suşehri'nde ve köylerinden yaklaşık 30 kişi bu virüs nedeniyle vefat etti. Şuanda ilçemizde vaka yok. Artık olmayacak anlamına gelmiyor. Tedbiri gevşek bırakırsak bu vaka süreci tekrar gelir. Bu sebeple kontrolü toplum olarak bırakmamalıyız." dedi.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise "Suşehri güzel bir ivme yakaladı. Ülke genelinde de güzel günlere hep birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.