Suşehri'nde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 6 kişi hakkında para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taşköprü Mahallesi'nde bir evin çatı katında oluşturulan bölümde kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın gerçekleştirdi.
Yapılan baskında, 8 deste iskambil kağıdı ele geçirildi, 6 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza tutanağı düzenlendi.
Kaynak: AA
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