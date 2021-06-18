Suşehri'nde köy okulları sporla buluştu - Son Dakika

Projenin diğer köylerde de uygulanacağı öğrenildi.

Aşağısarıca köyüne giden Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu ve merkezin personeli Şehit Bayram Yüce İlk-Ortaokulu öğrencilerine kort tenisi, mini golf, dart ve okçuluk gibi sporları tanıttı.

Sivas Valiliğinin "700 Fikir 700 Proje"si kapsamında Suşehri Kaymakamlığı ile İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından "Köy Okulları Sporla Buluşuyor Projesi" hazırlandı.

Bakan Kurum Türkiye için acı gerçeği bu ifadelerle duyurdu: Ülkemizde acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var