Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası

Suşehri'nde Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası

2 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, kurumlar arasında düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

Suşehri'nde Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, kurumlar arasında düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

İlçedeki spor salonunda gerçekleştirilen turnuvanın finalinde İmam Hatip Ortaokulu ve Asağısarıca köyü Şehit Bayram Yüce Ortaokulu takımları karşılaştı.

Turnuvada setleri 3-0 kazanan İmam Hatip Ortaokulu şampiyon oldu.

Kupa töreninde konuşan Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, ilerleyen dönemlerde bu tür sportif faaliyetlerin devam edeceğini söyledi. Partal, turnuvada emeği geçen Suşehri Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Suat Yüksel ve turnuvada görev alan hakemler ile katılımcılara teşekkür etti.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise ilçede sportif faaliyetleri artıracaklarını belirterek, bu tür organizasyonların kurumlar arasında birlik ve beraberliği güçlendirdiğini kaydetti.


Suşehri Gençlik ve Spor Müdürü Suat Yüksel de turnuvanın başarıyla tamamlandığı ifade ederek, takımlara teşekkür etti.

Turnuvada derece giren takımlara kupaları verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:36 Kaynak: AA

Spor
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