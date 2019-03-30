Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde Liseler Arası Ses Yarışması Yapıldı

Suşehri'nde Liseler Arası Ses Yarışması Yapıldı

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, liseler arası "Türk Halk Müziği" ses yarışması düzenlendi.

Suşehri'nde Liseler Arası Ses Yarışması Yapıldı, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, liseler arası "Türk Halk Müziği" ses yarışması düzenlendi.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen yarışma, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda yapıldı.

İlçede eğitim gören 8 lise öğrencisinin katıldığı yarışmada, jüri üyeliklerini müzik öğretmenleri yaptı.

Yarışma sonucunda Çok Programlı Lise'den Nurhan Karabal birinci, Farabi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden Aleyna Karabağ ikinci, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Yusuf Berat Aygün üçüncü oldu.

Yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden Kaymakam Vekili Çağlar Partal, "Güzel bir çalışmanın emeği olan yarışmayı canı gönülden dinledik. Hoş seda geçen yarışmanın hazırlanmasında büyük emekler sarf edilmiş. Katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:52 Kaynak: AA

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