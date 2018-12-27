Suşehri'nde Lokanta Çalışanları 'Kardan Cami' Yaptı
1 saat önce
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde lokanta çalışanları, iş yerinin önüne kardan cami yaptı.
SİVAS'ın Suşehri
ilçesinde lokanta çalışanları, iş yerinin önüne kardan cami yaptı.
İlçe merkezindeki lokantanın çalışanları kar yağışının ardından Sivas
Caddesi üzerindeki iş yerinin önüne 4 minareli kardan cami yaptı. Kardan caminin üzerine 'Ezan dinmez, bayrak inmez' yazısı asılarak, Türk bayrağı dikildi. Kardan cami caddeden geçenlerin ilgisini çekti.
Lokanta işletmecisi Yakup Kahraman genellikle kardan adam yaptıklarını belirterek, "Ülkemizde içten ve dıştan maddi, genel sıkıntılarda kaldığımız noktada, Allah'ın verdiği bu rahmetle, karla bütün Müslümanların, özellikle ülkemizin birlik ve beraberliği için, iç ve dış güçlere karşı birlikteliğin bir simgesi olmasını düşündük" diye konuştu. - Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:25 Kaynak: DHA
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