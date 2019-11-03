Suşehri'nde mezbahane temeli atıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesine Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yaptırılacak mezbahanenin temeli atıldı.

Eski Erzincan kara yolu Göllüköy Mahallesi ayrımında yaptırılacak mezbahanenin temel atma töreninden konuşan Kaymakam Hidayet Sarı, "Kaymakamlık görevi yaptığım hiçbir ilçede mezbahane yoktu. Tarım ve hayvancılık bu bölgelerin en önemli geçim kaynağı arasında yer almaktadır. Kesimhanesi yapılan ilçemize bölgeden kesim için getirilen hayvanlar da ekonomiye destek verecektir. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de "Vadinin en büyük mezbahane inşaatının Suşehri'ne yapılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Tesisimizi mayıs ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Bölgenin 40-50 yıllık ihtiyacını karşılayacak bir tesis kuruyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya tarafından yapılan duanın ardından mezbahane temeli atıldı.