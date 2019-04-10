Suşehri'nde Minibüsün Çarptığı 2 Yaya Yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde minibüsün çarptığı babaanne ve torunu yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde minibüsün çarptığı babaanne ve torunu yaralandı.



Muzaffer A. (53) yönetimindeki 58 M 9301 plakalı minibüs, Yalnızbağlar Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice A. ile torunu Elif Nur A'ya (4) çarptı.



Kazada yaralanan babaanne ve torunu, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.



İlk tedavilerinin ardından Sivas'a sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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