Suşehri'nde "Minik kalpler ısınıyor" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suşehri'nde 'Minik kalpler ısınıyor' projesi - Son Dakika

Suşehri'nde "Minik kalpler ısınıyor" projesi

12 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Minik kalpler ısınıyor" projesi kapsamında Emine Birler Anaokulu öğrenci velileri tarafından örülen atkı ve bereler, köy okullarında eğitim gören öğrencilere dağıtıldı.

Suşehri'nde

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Minik kalpler ısınıyor" projesi kapsamında Emine Birler Anaokulu öğrenci velileri tarafından örülen atkı ve bereler, köy okullarında eğitim gören öğrencilere dağıtıldı.

Emine Birler Anaokulu öğrenci velileri, öğretmenler ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Kaymakamı Hidayet Sarı'nın eşi Ayşe Sarı koordinatörlüğünde devam eden "Minik kalpler ısınıyor" projesi kapsamında, öğrenci velileri tarafından örülen 150 adet atkı ve bere, köy okullarında eğitim gören öğrencilere ulaştırıldı.

Çataloluk İlk/Orta Okulu'nda düzenlenen dağıtım programına katılan Kaymakam Hidayet Sarı'nın eşi Ayşe Sarı, projeye destek veren öğrenci velilerine teşekkür etti.

Emine Birler Anaokulu Müdürü Mustafa Bıldırcın ise bere ve atkıların ilçeye bağlı 7 köy okulunda eğitim gören öğrencilere verildiğini söyledi.

Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

16 yaşındaki öğrencisine çıplak fotoğraflar gönderen öğretmenin, öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdiği ortaya çıktı
Yerli otomobilin teknikerleri Sivas'ta yetişiyor Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi 85 yaşındaki kadın çekicinin kaldırdığı araçtan düştü, hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 17:42:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suşehri'nde "Minik kalpler ısınıyor" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]