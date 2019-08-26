Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde muhtarlar bilgilendirildi
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Suşehri'nde muhtarlar bilgilendirildi

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde köy ve mahalle muhtarları 112 Acil Çağrı Merkezinin işleyişi hakkında bilgilendirildi.

Suşehri'nde muhtarlar bilgilendirildi, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde köy ve mahalle muhtarları 112 Acil Çağrı Merkezinin işleyişi hakkında bilgilendirildi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Alparslan Ceyhan, merkezin önemini anlattı.

Acil ihbar hatlarının tek çatı altında birleştirildiğini anımsatan Ceyhan, böylelikle yaşanan kargaşaların ve zaman kaybının önünde geçildiğini söyledi.

112 Kalite Koordinasyon Değerlendirme Bürosu personeli Yasemin Kesici tarafından merkezin işleyişi hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıya Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:26 Kaynak: AA
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