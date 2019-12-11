Suşehri'nde öğrencilerden şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
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Suşehri'nde öğrencilerden şehit ailesine ziyaret

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ortaokul öğrencileri şehit ailesine ziyarette bulundu.

Suşehri'nde öğrencilerden şehit ailesine ziyaret, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ortaokul öğrencileri şehit ailesine ziyarette bulundu.

Cumhuriyet Ortaokulu tarafından başlatılan şehit yakınları ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret etme projesi kapsamında ilk olarak Aşağısarı köyünde yaşayan şehit babası Rasim Yüce ziyaret edildi.

Okul Müdürü Naci Yıldırım ve rehberlik öğretmeni Mürüvet Çetin ile gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, şehit Bayram Yüce'nin babasına duygularının yazılı olduğu mektupları verdi.

Öğrencilerin yazdığı mektupları okuyarak duygulanan Yüce, geleceğin teminatı olan çocukların ziyaretinden mutlu olduğunu ifade etti.

Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:02 Kaynak: AA
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