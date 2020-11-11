Suşehri'nde öğrencilere tablet dağıtıldı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Tarım Lisesi'ne kayıt yaptıran 25 öğrenciye tablet dağıtımı yapıldı.

Suşehri Sezai Karakoç Tarım Lisesi'ne bu yıl kayıt olan 25 öğrenciye tablet dağıtımı yapan Kaymakam Hidayet Sarı, Tarım Lisesi'nin, gerek altyapısı, gerek sahip olduğu 185 dönümlük uygulama arazisi gerekse gerçekleştirdiği projelerle modern tarımı genç çiftçilere öğretmek için çok büyük imkanlara sahip olduğunu söyledi.

Öğrencilerden derslerine çok çalışmalarını isteyen Sarı, "Siz değerli öğrencilerimizin her birinin gelecekte birer genç çiftçi olmalarını, tarım ve hayvancılık alanında modern projeler gerçekleştirmelerini umut ediyoruz." dedi.

Tablet dağıtımında, Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız ve Okul Müdürü Murat Doğruyol da hazır bulundu.