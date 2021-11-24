Suşehri'nde Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programda, 34 aday öğretmen yemin etti, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Kaymakam Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Erkin Kürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Rasim Sayın ve öğretmenler katıldı.

Bu arada, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yayımladığı mesajla Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Yüksel mesajında, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstikbalimizin mimarı, fedakarlığın ve sevginin timsali öğretmenlerimize, en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Görevleri başında şehit olan ve Kovid-19 salgınına kurban verdiğimiz tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden öğretmenlerimize acil şifalar diliyorum. Öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü canı gönülden tebrik ediyorum."