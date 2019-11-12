Suşehri'nde otomobil devrildi: 3 yaralı
6 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:00 Kaynak: AA
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Yavuz Balın yönetimindeki 58 ABD 868 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas kara yolu Geminbeli tünel inşaatı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Yakup Balın ve Arzu Şimşek yaralandı.
Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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