Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde otomobil devrildi: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Suşehri'nde otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Suşehri'nde otomobil devrildi: 3 yaralı

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Suşehri'nde otomobil devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yavuz Balın yönetimindeki 58 ABD 868 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas kara yolu Geminbeli tünel inşaatı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Yakup Balın ve Arzu Şimşek yaralandı.

Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:00 Kaynak: AA
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