Suşehri'nde özel çocuklar için etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Engelsiz Sanat ve Spor Merkezi Projesi" kapsamında özel çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce spor salonunda düzenlenen etkinlikte, çocuklara yönelik çeşitli sportif faaliyetler yapıldı.

Etkinliklerde özel çocukların toplumsal yaşama erişimlerinin arttırılması, toplumla bütünleşmelerinin sağlanması, sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Suat Yüksel, özel çocukların için yapılan bu tür etkinliklerin onların sosyal hayata uyumuna ve kişisel becerilerinin arttırılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Suşehri Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu ise özel çocukların her zaman yanında olduklarını ve bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtti.