Üye Girişi
Suşehri'nde özel çocuklar için etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Suşehri'nde özel çocuklar için etkinlik düzenlendi

07.12.2021 11:30
Suşehri'nde özel çocuklar için etkinlik düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Engelsiz Sanat ve Spor Merkezi Projesi" kapsamında özel çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Engelsiz Sanat ve Spor Merkezi Projesi" kapsamında özel çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce spor salonunda düzenlenen etkinlikte, çocuklara yönelik çeşitli sportif faaliyetler yapıldı.

Etkinliklerde özel çocukların toplumsal yaşama erişimlerinin arttırılması, toplumla bütünleşmelerinin sağlanması, sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Suat Yüksel, özel çocukların için yapılan bu tür etkinliklerin onların sosyal hayata uyumuna ve kişisel becerilerinin arttırılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Suşehri Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu ise özel çocukların her zaman yanında olduklarını ve bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Suşehri'nde özel çocuklar için etkinlik düzenlendi
Suşehri'nde özel çocuklar için etkinlik düzenlendi
Suşehri'nde özel çocuklar için etkinlik düzenlendi
Suşehri'nde özel çocuklar için etkinlik düzenlendi

Hisarcık, Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suşehri'nde özel çocuklar için etkinlik düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mansur Yavaş'tan Mersin mitingi ile ilgili imalara yanıt: Kendi mitingime davetle mi gideceğim? 11:39 Mansur Yavaş'tan Mersin mitingi ile ilgili imalara yanıt: Kendi mitingime davetle mi gideceğim?
2021'in 100 kadını seçildi: Türkiye'den iki isim yer aldı! 11:34 2021'in 100 kadını seçildi: Türkiye'den iki isim yer aldı! Azra Akın olaylı geceyi anlattı: Hukuki yollara başvurduk! 11:26 Azra Akın olaylı geceyi anlattı: Hukuki yollara başvurduk! Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 'Kestane balının diyarından' gönderdiği selamla gündem olan Fehmi Pazarlı: Medeni Kanun değişmeli 11:08 'Kestane balının diyarından' gönderdiği selamla gündem olan Fehmi Pazarlı: Medeni Kanun değişmeli Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı 10:49 Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım 18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım

Son Dakika Haberleri
11:39 Bravo Başkan! Konyaspor Başkanı Özgökçen, görme engelli taraftara tribünde maç anlattı
11:38 Mansur Yavaş'tan Mersin mitingi ile ilgili imalara yanıt: Kendi mitingime davetle mi gideceğim?
11:36 Melih Gökçek ile CHP'li Ali Mahir Başarır arasında "top" muhabbeti! Siyaset üslubunun geldiği nokta!
11:33 2021'in 100 kadını seçildi: Türkiye'den iki isim yer aldı!
11:29 Kenan Doğulu: Davetliydim, katılamadım
11:25 Azra Akın olaylı geceyi anlattı: Hukuki yollara başvurduk!
11:17 Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu
11:11 Fatih Dönmez sabit yaz saati uygulamasını savundu: Stresi ve depresyonu engelliyor
11:08 Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor
10:53 Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gülümsetti
Bravo Başkan! Konyaspor Başkanı Özgökçen, görme engelli taraftara tribünde maç anlattı Bravo Başkan! Konyaspor Başkanı Özgökçen, görme engelli taraftara tribünde maç anlattı         
11:40
Melih Gökçek ile CHP'li Ali Mahir Başarır arasında "top" muhabbeti! Siyaset üslubunun geldiği nokta! Melih Gökçek ile CHP'li Ali Mahir Başarır arasında "top" muhabbeti! Siyaset üslubunun geldiği nokta!         
11:37
Kenan Doğulu: Davetliydim, katılamadım Kenan Doğulu: Davetliydim, katılamadım         
11:29
Sedat Peker BAE'de gözaltına alındı mı? Avukatı, merak edilen soruyu yanıtladı: Gözaltında değil Sedat Peker BAE'de gözaltına alındı mı? Avukatı, merak edilen soruyu yanıtladı: Gözaltında değil         
11:26
Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü         
11:12
Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı         
10:50
Altının gram fiyatı 783 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 783 lira seviyesinden işlem görüyor         
10:37
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 11:44:29. #1.11#
SON DAKİKA: Suşehri'nde özel çocuklar için etkinlik düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement