Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde park yasağı bölgeleri belirlendi
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Suşehri'nde park yasağı bölgeleri belirlendi

47 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, İlçe Trafik Komisyonu park yasağı bölgelerini yeniden belirledi.

Suşehri'nde park yasağı bölgeleri belirlendi, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, İlçe Trafik Komisyonu park yasağı bölgelerini yeniden belirledi.
Yaz mevsiminde ilçede yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle, İlçe Trafik Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, park yasağı ve geçici park bölgelerinin yer aldığı bilgilendirme broşürü, trafik ekipleri tarafından esnafa dağıtıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından dağıtılan bilgilendirme broşüründe, kurallara uymayan sürücülerin cezai işleme maruz kalacakları vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"İlçemizde trafik düzeninin sağlanması, trafik kazalarının önlenmesi, yaya ve araç trafiğinin daha akıcı hale getirilerek ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılması, ilçe sakinlerimizin ve ilçemize gelen gurbetçi vatandaşların daha rahat yol kullanımı için ilçe trafik komisyonunda alınan kararlara uyarak, trafiği düzenleme ile görevli personele yardımcı olmanızı rica eder, komisyon kararlarına aksi davranışlarda bulunanlar hakkında idari yaptırım cezası uygulanacaktır."
Broşürde ilçe merkezinde yük indirme ve bindirme saatlerinin, kamyon, çekici ve benzeri araçlar için akşam 18.30 saatleri ile sabah 10.30 saatlerinde arasında uygulanacağı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:13 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Sivas, Suşehri, Güncel
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