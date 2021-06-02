Suşehri'nde projeden faydalanan besiciye 100 koyun verildi - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında bir çiftçiye 100 koyun verildi.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Karalar köyünde projeden faydalanan köy muhtarı Esman Polat'ı ziyaret etti.

Bölgede tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayan Sarı, proje için 4. etap başvuruların başladığını belirtti.

Sarı, "100 koyun için 5 yılda ödemeli, faizsiz kredi imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlarımızdan İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmalarını istiyoruz." dedi.

Etkinlikte Kaymakam Sarı'ya Jandarma Komutanı Teğmen Rasim Sayın ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Levent Kadıoğlu da eşlik etti.