Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde sağanak yol kapattı
Son Dakika Güncel Haber

Suşehri'nde sağanak yol kapattı

12 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde şiddetli sağanak ve ardından oluşan sel nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Suşehri'nde sağanak yol kapattı, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde şiddetli sağanak ve ardından oluşan sel nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.
İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Çakırlı köy yolunda sel oluştu. Sel nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan bazı vatandaşların yardım istemesi üzerine bölgeye özel idare ekipleri sevk edildi. Ekipler, sel nedeniyle yolda biriken toprak ve molozları temizleyerek, yolu tekrar ulaşıma açtı.
Sel nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlardan Hamza Karaca, aracıyla seyir halindeyken bir anda dağdan sel geldiğini söyledi. Yolun trafiğe kapandığını anlatan Karaca, "Rabbim beterinden korusun. Kısa sürede sel geldi ve yolu bir anda kapattı. Bizlerde ekiplerden yardım istedik ve yol açıldı." dedi.
Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal da yağışlar nedeniyle zarar gören Yeşilyayla, Kiziryurdu, Çakırlı, Güneyli, Bostancık ve Sökün köylerinde incelemede bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:44 Kaynak: AA
Çakırlı, Sivas, Suşehri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günün ilk ışıklarıyla Araklı'daki selin bilançosu ortaya çıktı Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı: Selde araba kullanmaya çalışmayın Sel felaketinin ardından Soylu ve Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda inceleme yaptı Bakan Pakdemirli, Araklı'daki sel faciasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 08:56:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde sağanak yol kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]