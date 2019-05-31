Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
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Suşehri'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

21 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Suşehri'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
İlçe Müftülüğünde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif'e, cuma namazına müteakiben getirildiği Balhatun camisinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Vatandaşlardan bazıları, Sakal-ı Şerif'i cep telefonlarıyla görüntülerken kimisi de ziyaretin ardından 2 rekat şükür namazı kıldı.
Sakal-ı Şerif önce erkeklere, daha sonra ise kadınlara gösterildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:16 Kaynak: AA
Sivas, Suşehri, Güncel
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