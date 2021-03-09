Suşehri'nde salgında görev yapan güvenlik güçlerine başarı belgesi - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele görev alan güvenlik güçlerine başarı belgesi verildi.

İlçede bulunan bir lokantada gerçekleştirilen törende konuşan Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, güvenlik güçlerine bu zorlu süreçte gösterdikleri gayret ve çabalarından dolayı teşekkür etti.

Salgınla mücadele her vatandaşa görevler düştüğünü söyleyen Sarı, "Herkesin taşın altına elini koyması gerekir. Özellikle şehir dışından ilçemize gelen vatandaşların 3 gün süreyle evlerinde kendilerini izole etmesi gerekmektedir. Günlük hayatta maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesini özellikle istiyoruz." dedi.

Sarı, salgınla mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise Suşehri'nde hastalık seyrindeki gidişatın iyi olduğunu belirterek, ilçe halkından bu tablonun devamına katkı sağlamaya devam etmelerini istedi.

Konuşmaların ardından salgında görev yapan jandarma ve polislere başarı belgesi takdim edildi.