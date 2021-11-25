Suşehri'nde salgında ölen öğretmenin ismi okul bahçesindeki çeşmeye verildi - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden öğretmenin ismi görev yaptığı okuldaki çeşmede yaşatılacak.

Hürriyet İlkokulu'nda görev yapan ve Kovid-19'a yakalanan öğretmen İsmail Gülen, 26 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Türk Eğitim-Sen Suşehri Şubesi, Semerkand Vakfı ve gönüllü öğretmenler Gülen'in ismini yaşatmak için görev yaptığı okulun bahçesine çeşme yaptırdı.

Çeşmenin açılış töreninde konuşan Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Gülen'e ve salgında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Öğretmenin adının yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarı, "Bu salgın hastalıktan ilçemizde de çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan birisi de İsmail Gülen öğretmenimizdi. Şimdi ise görev yaptığı okulda ismi yaşatılacak olması bizleri mutlu etti. İnşallah bu hastalığın altından ülke olarak hep birlikte kalkacağız ve bu illetten kurtulacağız." dedi.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Erkin Kürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Rasim Sayın ve öğretmenler katıldı.