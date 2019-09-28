Suşehri'nde samanlık yangını
1 saat önce
Suşehri ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:56 Kaynak: AA
Suşehri ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu.
Kemalpaşa Mahallesi Şehit Kaya Demirelli Sokak'ta Veli Bıldırcın'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri yangını sündürdü.
Samanlıkta hasar meydana geldi.
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