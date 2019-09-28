Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde samanlık yangını
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Suşehri'nde samanlık yangını

1 saat önce

Suşehri ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu.

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Suşehri ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu.

Kemalpaşa Mahallesi Şehit Kaya Demirelli Sokak'ta Veli Bıldırcın'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri yangını sündürdü.

Samanlıkta hasar meydana geldi.

Kemalpaşa Mahallesi, Suşehri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:56 Kaynak: AA
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