Suşehri'nde samanlık yangını

Suşehri ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu.

Kemalpaşa Mahallesi Şehit Kaya Demirelli Sokak'ta Veli Bıldırcın'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri yangını sündürdü.

Samanlıkta hasar meydana geldi.