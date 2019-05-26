Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde sanayi sitesinde tırtıl yoğunluğu - SİVAS

Suşehri'nde sanayi sitesinde tırtıl yoğunluğu - SİVAS

9 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde sanayi sitesindeki tırtıl yoğunluğu nedeniyle ilaçlama çalışması yapıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde sanayi sitesindeki tırtıl yoğunluğu nedeniyle ilaçlama çalışması yapıldı.
Sanayi sitesindeki bazı iş yerlerini ve sanayi sitesi caminin çevresini saran tırtıllar, vatandaşları ve sanayi esnafını tedirgin etti.
Caminin içine ve şadırvan bölgelerine de giren tırtılları gören vatandaşlar, belediyeye haber verdi.
Belediye ekipleri, çevrede ilaçlama yaptı.
Sanayi sitesi esnaflarından Üzeyir Sorgucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah iş yerlerimizi açtığımızda her taraf tırtılla doluydu. Hemen belediye ekiplerine haber verdik. Geldiler ve bölgede ilaçlama çalışması yaptılar." dedi.
Suşehri'nde sanayi sitesinde tırtıl yoğunluğu - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:17 Kaynak: AA
Suşehri, Sivas, Güncel
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