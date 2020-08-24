Suşehri'nde sera yapımı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama arazisine kurulacak seranın yapımına başlandı.

Kaymakam Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yapımına başlanan 528 metrekarelik ikili sera inşaatında incelemelerde bulundu.

Sera hakkında okul müdürü Murat Doğruyol'dan bilgi alan Sarı, seranın yapımı tamamlandığında yıl boyu üretim yapılacağını ifade etti.

Okul idaresinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı ile koordineli hareket edeceğini aktaran Sarı, bölge halkı ve öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sağlanacağını, oluşturulacak tam otomasyonlu seralarda ata tohumlarının çoğaltılmasının sağlanacağını belirtti.

Seralarda bu yıl 200 çiftçi ve öğrenciye, 2021 yılında ise 800 çiftçi ve öğrenciye seracılık eğitimi verilmesinin planlandığını anlatan Sarı, "Tam otomasyon sistemli seralarda ısıtma ve havalandırma işlemleri yapılarak, yıl boyu eğitim ve üretim gerçekleştirilebilecektir. Projenin hayata geçmesiyle üretim ve istihdamın artırılması da sağlanacaktır. İlçemize hayırlı olsun." dedi.