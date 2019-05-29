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Suşehri'nde sergi açılışı

1 saat önce

Suşehri ilçesinde, İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında teknoloji, tasarım ve görsel sanatlar sergisi açıldı.

Suşehri'nde sergi açılışı, System.String[]
Suşehri ilçesinde, İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında teknoloji, tasarım ve görsel sanatlar sergisi açıldı.
İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen sergi açılışında öğrencilerin oluşturduğu mehteran takımı konser verdi. Okul Müdürü Çağlar Korkmaz, sergide 7 ve 8'inci sınıftan yaklaşık 200 öğrencinin bir eğitim döneminde yaptıkları çalışmaların yer aldığını söyledi.
Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal ise sergide bulunan tüm çalışmaları tek tek inceleyerek, çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.
Öğrencilerin yaptığı çalışmaların başarılı olduğunu belirten Partal, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bu başarılarını takdirle gördük. İnanıyorum ki geleceğimiz emin ellere teslim edilecektir. Bu sergide emeği geçen öğretmenlerimiz başta olmak üzere, öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.
Programda Partal ve eşi Seval Partal, okçuluk eğitimi için kurulan platformda ok attı.
Programa, Suşehri Belediye Başkan Vekili Nazif Karkın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız ve Okul Aile Birlik Başkanı Mustafa Macit ile okul idarecileri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:55 Kaynak: AA
İstanbul, Suşehri, Güncel
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