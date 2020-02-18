Suşehri'nde SİEV Vakfı, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suşehri'nde SİEV Vakfı, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Suşehri'nde SİEV Vakfı, muhtarlarla bir araya geldi

7 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde merkezi İstanbul'da bulunan Suşehri İlim ve Eğitim Vakfı (SİEV) mahalle muhtarlarıyla düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Suşehri'nde SİEV Vakfı, muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde merkezi İstanbul'da bulunan Suşehri İlim ve Eğitim Vakfı (SİEV) mahalle muhtarlarıyla düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.


SİEV Vakfı Başkan Vekili Ünsal Altan, Suşehri mahalle muhtarları ve vakfın komisyon üyeleriyle verilen yemekte buluştu.


İhtiyaç sahibi vatandaşlar ve öğrencilere yardım etmek amacıyla 2017 yılında kurulan vakfın çalışmaları hakkında muhtarları bilgilendiren Altan, "Bu vakfın ileride faaliyetlerine son verildiğinde mal varlığı Suşehri Kaymakamlığına bağışlanır diye madde var." dedi.

Altan, "2017'den 2020 yılının ilk aylarına kadar kısa zamanda yardım ettiğimiz aile sayısı 400'ü aşmak üzere. Bu ailelere yılda 3 defa erzak veriyoruz. Bunun yanında 200 Suşehrili öğrencimize burs temin ediyoruz. Yine SİEV olarak ihtiyaç sahibi insanların evlerinin onarılmasına destek olduk. Olmaya devam ediyoruz." dedi.

Altan, ilçede yapılan yardımlar için muhtarların da görüşlerini almak amacıyla böyle bir toplantının tertip edildiğini sözlerine ekledi.

İstanbul, Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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