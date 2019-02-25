Suşehri'nde "Sıfır Atık Projesi" Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
13 dakika önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Sıfır Atık Projesi" kayıt bilgi sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Sivas
'ın Suşehri
ilçesinde "Sıfır Atık Projesi" kayıt bilgi sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
tarafından himaye edilen Sıfır Atık Projesi bilgi sistemi hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısı İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Nazım Yakut
, projenin önemine vurgu yaptı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli mühendis Ali Koç
ise "Sıfır Atık Bilgi Sistemi Kayıt ve Beyan Sürecine" tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kayıt yaptırmaları gerektiğini ifade etti.
Programa, ilçede görev yapan kurum amirleri katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:03 Kaynak: AA
Bakan Dönmez: BORON Satışına Yetişemiyoruz, Üretimi İki Katına Çıkardık
MEB'in İlk Kez Yapacağı Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavının Tarihi Belli Oldu
SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok
Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın Aday Olamayacağını Açıkladı