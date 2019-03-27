Suşehri'nde "Sivas Kongresi 100. Yıl Hatıra Ormanı" Oluşturuldu

Suşehri ilçesinde "Sivas Kongresi 100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Suşehri ilçesinde "Sivas Kongresi 100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu.



Akçaağıl bölgesindeki Şehitler Tepesi'ne oluşturulan alana, Sivas Kongresinin yapıldığı yıl olan 1919 sedir ve ladin fidanı dikildi.



Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, Sivas Kongresi'nin, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilanına giden süreçte önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.



Sivas Kongresi sayesinde Kurtuluş Mücadelesi'nin ulusal kimlik kazandığını ve Cumhuriyetin temellerinin Sivas'ta atıldığını anımsatan Partal, "Sivas Kongrenin 100. yılı, valiliğimizin öncülüğünde çeşitli etkinliklerle yıl boyunca kutlanmaktadır. Bizler de içinde bulunduğumuz Orman Haftasında Sivas Kongresi 100. Yıl Hatıra Ormanı oluşturuyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızı canları pahasına bizlere miras bırakan tüm milli mücadele kahramanlarına sonsuz saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.



Programa Altınyayla Kaymakamı Halil Dalak, Suşehri Emniyet Müdürü Halil Uludağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Duran Vuranok, Koyulhisar Orman İşletme Müdürü Abdullah Sarıkaya, kurum amirleri, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

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