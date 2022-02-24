Suşehri'nde Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yapılan Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kurulu'nda Hasan Satılmış yeni oda başkanı oldu.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (SESOB) yapılan açıklamaya göre, Taşıyıcılar Kooperatifi Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını SESOB Başkanı Beşir Köksal yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından söz alan Köksal, hizmet yarışında oda başkanlığına talip olan adaylara başarılar diledi.

Programda kurul raporları, gelir ve gider tablosu okunduktan sonra ibra edildi.

Ardından mesleğinde 20. yılını dolduran şoför esnafına oda tarafından teşekkür belgesi verildi.

Dilek ve temenniler bölümünden sonra 2 liste ile gidilen seçimde Hasan Satılmış 86 oyla başkan seçildi. Mevcut başkan Süleyman Şen ise 79 oy aldı.