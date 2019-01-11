Suşehri'nde Soğuk Hava
1 saat önce
Suşehri ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Suşehri
ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçede iki gündür etkili olan soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında yaklaşık 2 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.
Tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından kırıldı.
Birçok evin içme su şebekesi de dondu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:05 Kaynak: AA
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