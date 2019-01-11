Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde Soğuk Hava

Suşehri'nde Soğuk Hava

1 saat önce

Suşehri ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

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Suşehri ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede iki gündür etkili olan soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında yaklaşık 2 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından kırıldı.

Birçok evin içme su şebekesi de dondu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:05 Kaynak: AA

Suşehri, Güncel
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